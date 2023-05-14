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Bakan Dönmez oyunu kullandı! Dikkat çeken elektrik açıklaması: Her türlü tedbirler alındı!

Bakan Dönmez oyunu kullandı! Dikkat çeken elektrik açıklaması: Her türlü tedbirler alındı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Seçim güvenliği konusunda Enerji Bakanlığı olarak da özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili hususları da yakinen takip ettik. Her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor” dedi.

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Odunpazarı ilçesinde 71 Evler Mahallesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’nda 2023 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için gelen Bakan Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çok sayıda vatandaş Bakanla fotoğraf çektirdi. Ardından oy kullanacağı 2023 numaralı sandığın bulunduğu salona gelen Bakan Dönmez, burada önünde bulunan 15 vatandaşın oy kullanmasını sıraya geçerek bekledi. Ardından kendisine sıra gelmesiyle oyunu kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul bahçesinde yaptığı konuşmada seçimin hayırlı olmasını diledi.

“Elektrikle ilgili hususları yakinen takip edip tedbirleri aldık”

Seçime vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bakan Dönmez, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Yüzyılın seçimi başladı. Öncelikle memleketimize hayırlı olsun. Eskişehir’imiz için hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunmak istiyorum. An itibariyle de bölgemizde Eskişehir’deki okullarda vatandaşımızın oldukça yoğun ilgisi var. Bu demokrasimiz açısından son derece sevindirici. Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliği konusunda Enerji Bakanlığı olarak da özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili hususları da yakinen takip ettik.

Her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Böyle güzel bir günde seçimin olması da büyük güzel bir tesadüf tevafuk olmuş oldu. Bu vesileyle onların da büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizi de kutluyorum inşallah.

Burada bugün Eti Maden İlköğretim Okulu'nda 2023 sıra numaralı sandıkta oyumuzu atmış olduk. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl 2023. Ülkemizin ikinci yüzyılına girdiği bir yıl. Anlamlı oldu. İnşallah da uğurlu olur cümlemize, hepimize.”

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