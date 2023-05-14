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Sandık başında şoke oldular! Yüzlerce vatandaş oyunu kullanamadı

Sandık başında şoke oldular! Yüzlerce vatandaş oyunu kullanamadı

GAZİANTEP'te yüzlerce vatandaş bilgileri dışında Vatan Partisi tarafından seçim kurullarına sandık kurulu üyesi olarak bildirildiği için oy kullanamadı.

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Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde oturan yüzlerce vatandaş oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde gittikleri başta Kazım Karabekir İlköğretim Okulu olmak üzere birçok okulda kendilerini şok eden bir gerçekle karşılaştı.

Çoğunluğu yaşlı, okuma-yazma bilmeyen ve aralarında engellilerin de bulunduğu vatandaşlara sandık görevlileri tarafından, “Siz Vatan Partisi'nin sandık kurulu görevlisisiniz. O nedenle görevli olduğunuz sandıklarda oy kullanacaksınız” yanıtı verildi.

Karşılaştıkları durumla şoke olan vatandaşlar ellerinde hangi sandıkta görevli olduklarını gösteren bir belgede olmadığı için şaşırıp kaldı.

85 yaşında sandık başkanı

Oy kullanmak için Kazım Karabekir İlköğretim Okuluna giden ve Türkçe bilmediği için yanındakiler aracılığıyla derdini anlatan 85 yaşındaki bir vatandaş, “Beni sandık başkanı yapmışlar. Hani sandık nerde? Beni memur yapmışlar. Ben Türkçe bile bilmiyorum” dedi.

Bu arada Vatan Partisi sandık kurulu görevlisi olarak kaydedildikleri için oy kullanmayan vatandaşların çoğunluğunun yaşlı, bazılarının engelli vatandaşlardan seçildiği dikkat çekti.

"Ayakta duramıyorum"

Baston ile yürümeye çalışan bir vatandaş da “Beni sandık görevlisi yazmışlar. Ayakta duramıyorum” diye yakındı.

Kaynak: Sözcü

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