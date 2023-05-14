Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte yurt genelinde son durum...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarışacak. Muharrem İnce'nin adı da basım ve dağıtım tamamlandığı için pusulada yer alacak.
5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.
Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek.
Türkiye sandık başında... İşte günün en dikkat çeken fotoğrafları...