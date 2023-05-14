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Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

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Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte yurt genelinde son durum...

Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarışacak. Muharrem İnce'nin adı da basım ve dağıtım tamamlandığı için pusulada yer alacak.

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Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

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Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek. 

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Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

Türkiye sandık başında... İşte günün en dikkat çeken fotoğrafları...

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