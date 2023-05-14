Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarışacak. Muharrem İnce'nin adı da basım ve dağıtım tamamlandığı için pusulada yer alacak.