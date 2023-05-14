Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verdi. Davutoğlu, "1950'den bu yana olduğu gibi, bundan sonra da nice seçimler hep olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Abone ol

Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokuluna Eşi Sare Davutoğlu ile gelen Ahmet Davutoğlu, oy kullanacağı sandıktaki kadın görevlilere karanfil verip, Anneler Günü'nü kutladı.

Eşi ile 2249 numaralı sanıkta oyunu kullanan Davutoğlu, zarfı kutuya attıktan sonra "Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Davutoğlu, "İnşallah 1950'den bu yana olduğu gibi, bundan sonra da nice seçimler hep olacak. Çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülkeyi bir emanet olarak devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadır." ifadelerini kullandı.