Bazı oy pusulalarında YSK mührü, adayların isminin üstüne geldi

İSTANBUL'da bazı oy pusulalarına YSK tarafından vurulan mühürlerin, adayların tercih edildiği bölüme denk geldiği görüldü. Benzer manzara Giresun'da da var. Mühürlerin oy pusulasının arkasına taşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yaptı, pusulalar geçerli sayılacak.

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YSK Sandık Kurulu tarafından oy pusulalarına vurulan mühürlerin, İstanbul 3. Bölge'de bulunan bazı oy pusulalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin olduğu yere denk geldiği görüldü. Pusulanın arkasına basılan mühürler, önde iz çıkarıyor.

Giresun'da da 100 pusulaya Sandık Kurulu tarafından vurulan mühürlerin Erdoğan'ın isminin olduğu yere denk geldiği görüldü.

Avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

Oy pusulaları geçerli

bianet'e konuşan Av. Eren Naci Aksoy, "İl seçim kurulu başkanı mühürleri inceleyerek, arka tarafa basılan mühürlerin ön tarafta da izinin çıktığını ve oy pusulaların geçerli olacağı bilgisini verdi" dedi.

Diğer adayları tercih bölümünde de var

Yaklaşık 100 oy pusulasında benzer durumun olduğunu belirten Av. Aksoy, sonraki incelemelerinde sadece Erdoğan'ın tercih bölümünün yanı sıra diğer adayların tercih bölümlerinde de mühür izlerinin olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

YSK'dan açıklama