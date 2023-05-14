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İstanbul’da ulaşıma seçim düzenlemesi! Sefer saatleri değişti

İstanbul’da ulaşıma seçim düzenlemesi! Sefer saatleri değişti

İstanbul'da metro ve marmaray seferleri, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

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Türkiye, cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitmeye hazırlanırken, İstanbul’da metro ve Marmaray seferlerine seçim gecesi için düzenleme getirildi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.

Açıklamada o hatlar ise şu şekilde belirtildi:

“M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı.”

Seçimler nedeniyle İstanbul’daki Marmaray seferleri de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

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