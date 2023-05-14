İsrail'in 5 gün süren saldırılarının sona ermesiyle Gazze'de hayat normale dönüyor

İsrail ile Gazze'deki silahlı Filistinli gruplar arasında Mısır, Katar ve BM arabuluculuğunda varılan ateşkes gece yürürlüğe girdi

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İsrail'in 5 gün süren saldırılarının ardından varılan ateşkesle, abluka altındaki Gazze'de, hayat kademeli olarak normale dönüyor.



İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.

Filistinli gruplar da İsrail saldırılarına roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi. Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti.

- Ateşkesin ardından Gazze'de sükunet hakim

Mısır, Katar ve BM'nin arabuluculuğunda Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkesin gece yürürlüğe girmesinin ardından bu sabah Gazze Şeridi'nde sükunetin hakim olduğu görüldü.

Sokakların boş, araç trafiğinin durduğu ve alışveriş merkezleri ile dükkanların 5 gündür kapalı olduğu Gazze Şeridi'nde kepenkler açılmaya ve caddeler canlanmaya başladı. Eğitim kurumları ise yarın kaldıkları yerden eğitime devam edeceklerini duyurdu.

Evleri kısmen ya da tamamen zarar gören Filistinliler enkazdan kendileri için kıymetli olan ve hatıra değeri taşıyan bazı eşyalarını çıkarmaya başladı.

- Maddi zarar ve hasarlar

İsrail savaş uçaklarının bombardımanında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 20 bina yıkıldı, 49 konut tamamen kullanılmaz hale geldi, 940 konut da zarar gördü.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'ne göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırılarda emlak sektöründe 5, tarım sektöründe de 3 milyon doların üzerinde maddi zarar meydana geldi.



Ekonomi Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle üretim süreçlerinin kesintiye uğraması nedeniyle günlük maddi kaybın 10 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Politikalar ve Planlama Genel Müdürü Usame Nevfel, hasar tespit çalışması yapan ekiplerin bu sabah göreve başladığını, üretim, ihracat ve ithalat sektörleri ile kapalı kalan alışveriş merkezi ve dükkanlarda ilk hasar tespitlerinin yapıldığını belirtti.

- Sınır kapılarının kademeli açılması

İsrail, 9 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yolcuların geçiş yaptığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ile ticari malların geçişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı tamamen kapalı tutarken bugün sabah itibarıyla yeniden kademeli olarak açmaya başladı.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü sabah itibarıyla Erez ve Kerm Ebu Salim Sınır kapıları kısmi ve kademeli olarak açıldı. Aynı şekilde deniz sahasının da yeniden açıldığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verdi.

Alyan, iki sınır kapısının da durumun değerlendirilmesine göre tamamen açılacağını belirtti.

Gerilimin tırmandığı dönemde Gazze Şeridi'ne ithalat ve ihracat işlemlerinin durmasının yanı sıra akaryakıt girişinin de durması kentteki akaryakıt ile çalışan tek elektrik santralinin elektrik üretimini sürekli olarak tehdit etti.

Gazze'deki Enerji Kurumunun cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçişin kapalı olması ve elektrik santraline yakıt sağlanamaması nedeniyle bir "insani felaket" uyarısında bulunmuştu.