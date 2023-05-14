Sandık başkanı ücreti 2023 bu seçimde kaç para alacak? Ödeme tarihi ne zaman?

Türkiye bugün sandık başına gitti ve saat 17.00'a kadar oyunu kullanacak. Okullarda kurulan seçim sandıklarında ve seçimlerde görev alan vatandaşlar seçim görevli ücretleri ne kadar olacak, sandık başkanları ve sandık görevlileri ne kadar para alacak sorularına yanıt arıyor. Peki 2023 seçimlerinde sandık başkanı olanlar ne kadar ücret alacak, seçim görevli ödemeleri ne zaman?

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Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor, oy kullanma işlemleri saati 17.00'de sona erecek. Seçimlerde görev alacak seçim görevlileri, sandık başkanları ve müşahitler ne kadar para alacak merak konusu oldu. Sandık kurulları ise 1 başkan 6 asıl ve 6 yedek adaydan oluşacak. Seçime gelmeyen görevlilerin yerine yedek görevliler sandık başında hazır bulunacak. Oy kullanma işlemleri Pazar günü saat 08.00’da başlayacak ve saat 18.00’da sona erecek. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra sandık görevlileri oy sayımı, teslimalatı vb. görevleri yerine getirecek.

2023 sandık görevli ücretleri ne kadar?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisinin görevleri neler?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.