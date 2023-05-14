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İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi"

İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki denklemi değiştirdiğini öne sürdü.

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İsrail merkezli Maarif gazetesine göre Binyamin Netanyahu, hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.

İslami Cihad yöneticilerinin tamamını öldürdüklerini ifade eden Netanyahu, "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi. Gazze'de 17 İslami Cihad operasyon merkezini imha ettik. Füze depolarını bombaladık. Tanksavar füzeleri yok ettik." dedi.

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan itibaren hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında dün ateşkes sağlanmıştı.

İsrail'in İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

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