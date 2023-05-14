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AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...

AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...

AK Parti İzmir milletvekili Savcı Sayan'ın İzmirli seçmenlere gönderdiği SMS mesajları seçim yasakları başladıktan sonra seçmenlere ulaştı. İsmail Saymaz o mesajı "yasak masak takmıyor" diye paylaştı. Savcı Sayan, "Mesajımı herkese ulaştırdığını için teşekkürler" karşılığı verdi. Saymaz, "seçilemeyecek yerdesin" delince Savcı Sayan'ın cevabı olay oldu....

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Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1: bölgede 6. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Seçim devam ederken Savcı Sayan ile gazeteci İsmail saymaz arasında sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşandı.

Saymaz: Savcı Sayan yasak takmıyor

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden "Savcı Sayan seçim günü yasak masak takmıyor" notuyla Savcı Sayan'ın İzmirlilere gönderdiği SMS'in görüntüsünü paylaştı. İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan Savcı Sayan ise şunları yazdı:

'Mesajımı herkese ulatırdın teşekkürler'

"İsmail’ciğim mesajla ulaşamadığımız kitlelere sayende ulaştık. Ama yanıldığın bir nokta var. Biz mesajları dün gönderdik.. Gerisi operatörün sorumluluğunda Yine de teşekkür ederim.."

Çok çalıştın ama maalesef yerin kötü! 

İsmail Saymaz ise Savcı Sayan'a, "Savcı Sayan, çok çalıştın ama maalesef yerin kötü. Bir dahakine İstanbul 3. bölge 27. sırada yerin garanti. Allah sabredenlerle beraberdir" karşılığını verdi.

İsmail anlaşılan gizli hayranımsın...

Savcı Sayan da "Sevgili İsmail, Sizin savunduklarınızla milletvekili olmaktansa Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi delikanlı yiğit adamlarla milletvekili olmadan devam etmek daha iyidir.. İsmail anlaşılıyorki gizli hayranımsın sürekli beni yazıyorsun..." karşılığı verdi.

İşte o atışma...

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