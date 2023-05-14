Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor

ANTALYA'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanıyor.

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Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelerek Antalya'ya yerleşen ve vatandaşlık hakkını alan yabancılar da bugün sandık başına gitti. Ağırlıklı olarak Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, kendileri için belirlenen okullara giderek oy pusulalarında tercihlerini yaptılar.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, Ruslar için Antalya'nın önemli bir kent olduğunu ve ikinci evleri gibi gördüklerini söyledi.

Çok sayıda Rus'un Antalya'da yaşadığını ve Türk vatandaşı olduğunu dile getiren Balcı, "2009'da Türk vatandaşı oldum. O dönemden bu yana yapılan seçimlerde seve seve oy kullanıyorum. Türkiye'de seçimlere katılım çok yüksek, yönetimde tercihte bulunabilmek çok kıymetli." diye konuştu.