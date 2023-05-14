BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Oy kullanmak için 45 dakika sıra bekledi, Bakan Mustafa Varank: Millet ne derse o olur

Oy kullanmak için 45 dakika sıra bekledi, Bakan Mustafa Varank: Millet ne derse o olur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullandı. 2053 no'lu sandıkta oy kullanmak için okula Togg ile gelen Bakan Varank, 45 dakika oy kullanmak için sıra bekledi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Varank," İnşallah neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Abone ol

AK Parti Bursa 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Varank, Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'ne oy kullanmak için Kapadokya rengi Togg T10X ile geldi. Seçmenlerle birlikte sıraya giren Bakan Varank, 45 dakika beklediği sırada vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekindi. 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Varank, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Vatandaşlarımızın takdirleriyle Türkiye demokrasisi, yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. Bundan sonra da Türk milletinin ferasetine, Türk milletinin sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber bu seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz...

-Bu hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem de milletvekili seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor. Sabahtan itibaren bazı sandıklarda arkadaşlarımızın tek pusula verildiği örneklerle karşılaştığını gördük...

"Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"

-Biz elbette tutanaklarımızı tuttuk, itirazlarımızı yaptık ama buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrımız olsun, oylarına sahip çıksınlar. Bu seçimde iki pusula kullanılıyor. İki pusulayı da takdirlerine göre oylarını versinler. İnşallah neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Açıklamalarının ardından Bakan Varank, yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar
Foto Galeri Türkiye sandık başında uzun kuyruklar oluştu! İşte güne damga vuran fotoğraflar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı
AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...
AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...
Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor
Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
CHP Grup Başkanvekili Özel, oyunu Manisa'da kullandı! Kızı İpek ilk kez sandık başında
CHP Grup Başkanvekili Özel, oyunu Manisa'da kullandı! Kızı İpek ilk kez sandık başında
Sivas ile Kayseri'de görme engelli ve hasta seçmenler sandık başına gitti
Sivas ile Kayseri'de görme engelli ve hasta seçmenler sandık başına gitti
İsrail, ateşkesin ardından Kerem Ebu Salim sınır kapısını açtı
İsrail, ateşkesin ardından Kerem Ebu Salim sınır kapısını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirerek öldü
Oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirerek öldü
Sandık başkanı ücreti 2023 bu seçimde kaç para alacak? Ödeme tarihi ne zaman?
Sandık başkanı ücreti 2023 bu seçimde kaç para alacak? Ödeme tarihi ne zaman?
Sandık görevlileri ne kadar ücret alacak? 2023 partilerin sandık görevli ücretleri ödemesi
Sandık görevlileri ne kadar ücret alacak? 2023 partilerin sandık görevli ücretleri ödemesi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı