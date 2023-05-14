Burkina Faso'da ilan edilen OHAL 6 ay daha uzatıldı

Burkina Faso'da terörle mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 6 ay daha uzatıldı.

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Adalet Bakanı Bibata Nebie Ouedraogo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 13 bölgesinden 8'inde yürürlükte olan OHAL'in, 6 ay daha uzatıldığını belirtti.

​​​​​​​Ouedraogo, "Bu karar, güvensizliğe karşı mücadeleyi güçlendirmeyi ve pekiştirmeyi, daha fazla fırsat ve kaynak sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Burkina Faso hükümeti, mart ayında terör saldırılarından en çok etkilenen bölgelerde, OHAL ilan etmişti.

OHAL, güvenlik güçlerine gece veya gündüz evlerde arama yapma yetkisi veriyor ve bazı temel özgürlükleri kısıtlıyor.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar yüzünden 3 bin 683 okul kapatıldı ve 1 milyon 814 bin 283 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.