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Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı

Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı

Manisa’da iki kez kıl payı milletvekilliğini kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti’den 1. sırada aday gösterildiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde oyunu kullandı.

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Manisa’da daha önce iki kez milletvekili adayı olan ve her iki seçimi de çok az bir farkla kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin Tahsin Paşa’sı ünlü oyuncu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti’den birinci sıra milletvekili adayı olduğu Manisa’da oyunu kullandı.

Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söyledi:

“Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulunda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor.

Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye’nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

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