DP Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Uysal, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır" dedi.

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için memleketi Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu'na gelen Gültekin Uysal, halkla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Uysal, daha sonra oyunu kullanacağı sandığa geçti. Burada bir süre bekleyen Uysal, sırası gelince oyunu kullandı.

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her 1 oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.