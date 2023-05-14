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Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi

Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi

Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, Pazar günkü seçimler için HDP tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Regol, İstanbul havaalanına geldikten sonra ilk uçakla ülkesine geri gönderildi.

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Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, Pazar günkü seçimler için HDP tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Bas-Rhin'in seçilmiş temsilcisi Regol, Türkiye'ye giderken İstanbul havaalanında geri çevrildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Regol paylaşımında "Bu hafta sonu seçimler için Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Cuma öğleden sonra İstanbul'a vardığımda, bölgeye giriş yasağı konusunda bilgilendirildim. Bir gece sahada tutuldum, 14 saat sonra bu sabah ilk uçakla geri gönderildim. Bu yasak hakkında hiçbir bilgim yoktu, seçimler bitene kadar süreceği sözlü olarak söylendi" ifadelerine yer verdi.

Tweetin devamında Regol hiç bir Türk makamının onu tutuklamaya ya da suçlamaya kalkışmadığını da belirtti.

HDP ile iş birliği

HDP ve PKK ile işbirliği yapan Fransız vekil daha Paris'te Terör Örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü dahil çok sayıda etkinliğe katılmıştı.

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