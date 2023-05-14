BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM

Eskişehirliler önce oy kullanmaya, sonra parklara koştu

Eskişehirliler önce oy kullanmaya, sonra parklara koştu

ESKİŞEHİR’de sandığa giderek oy kullanan birçok vatandaş, görevlerini yaptıktan sonra güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte parklara akın etti.

Abone ol

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi yoğunluğu devam ediyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanacakları okula giden bazı seçmenler, daha sonra vakitlerini parklara giderek değerlendirdi. Güneşli havanın tadını çıkaran aileler Anneler Günü’nü de kutlamayı unutmadı. Seçimlerin herkese hayırlı olmasını temenni eden vatandaşlar, birlik beraberlik ile güzel bir gelecek umduklarını söyledi.

“Günümüzün geri kalanını da çocuklarımızla parkta oynayarak geçiriyoruz”

Cumhurbaşkanlığı seçim heyecanını yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin ardından güzel vakit geçirebilmek için aileleriyle birlikte parkların yolunu tuttu. Anneler Günü ve seçim heyecanının aynı güne denk gelmesinin yanı sıra güneşli olan hafta sonunu eşi ve iki çocuğuyla birlikte değerlendirmek isteyen Hakan isimli vatandaş, “Sabah erkenden oyumuzu kullandık. Daha sonra Anneler Günü olması vesilesiyle eşimi ve çocuklarımı kahvaltıya getirdim. Günümüzün geri kalanını da çocuklarımızla parkta oynayarak geçiriyoruz. Malum bahar geldi ve havalar ısındı. Biz de baharı kutluyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok güzel, malum 3-4 gündür hava kapalıydı. Bugünden sonra daha da güneşli günleri bizi bekliyor. Biri kız diğeri oğlan iki çocuğum var. Kızım 2, oğlum ise 4 yaşında. Onlar parkta oynuyor, biz de onlarla birlikte vakit geçiriyoruz” dedi.

Oy kullanma işlemi sonrasında vaktini şehir merkezindeki parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarıyla eğlenirken, güzel havada kitap okuyarak dinlenen vatandaşlar da gözlerden kaçmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı
Siyasete yeniden dönen ünlü oyuncu Manisa’da oy kullandı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı
Manisa'da oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe çıktı
91 yaşındaki Fatma nine oy kullanmaya traktörle geldi
91 yaşındaki Fatma nine oy kullanmaya traktörle geldi
Burkina Faso'da ilan edilen OHAL 6 ay daha uzatıldı
Burkina Faso'da ilan edilen OHAL 6 ay daha uzatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi"
İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi"
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
İstanbul Havalimanı’nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
Oy kullanmak için 45 dakika sıra bekledi, Bakan Mustafa Varank: Millet ne derse o olur
Oy kullanmak için 45 dakika sıra bekledi, Bakan Mustafa Varank: Millet ne derse o olur
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı
AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...
AK Parti adayı Savcı Sayan ile gazeteci İsmail Saymaz birbirine girdi! Çok ilginç atışma...
Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor
Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar oylarını kullanıyor
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti