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Seçimden renkli görüntüler! Oy kullanmaya atıyla geldi: Meraklı gözlerle izlediler!

Seçimden renkli görüntüler! Oy kullanmaya atıyla geldi: Meraklı gözlerle izlediler!

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, oy kullanacağı okula atıyla geldi. Birçok yere atıyla gittiğini söyleyen Yılmaz, "At, Türk’ün kanadıdır. Ata bakmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, oy kullanacağı Körfez İmam Hatip Ortaokulu'na atı Rüzgar ile birlikte geldi. Yılmaz'ı okul bahçesinde atın üstünde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Özellikle çocuklar meraklı gözlerle Rüzgar'ı izledi. Bazı vatandaşlar da Rüzgar ile fotoğraf çektirmek istedi.

"At, Türk’ün kanadıdır"

Birçok yere atı ile birlikte gittiğini söyleyen Yılmaz, "Oy kullanmak için atımla geldim. Çoğunlukla her yere atla giderim. 23 Nisan Çocuk Bayramımıza da çoğu zaman atla katılıyorum. At, Türk’ün kanadıdır. Ata bakmakla gurur duyuyorum. Vatandaşlar çok şaşırıyor, çünkü Körfez’de atlı olarak bir tek ben varım. Onun için de her zaman tek olmayı tercih ediyorum. Güzel bir duygu" dedi.

2004 yılında memleketi Tokat'tan Kocaeli'ye gelen ve Körfez'de oto lastikçi dükkanı açan Summani Yılmaz, boş zamanlarını Rüzgar ismini verdiği atına binerek geçiriyor. Yılmaz, zaman zaman oto lastikçi dükkanına da atı Rüzgar ile gidiyor, sokakları onunla turluyor.

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