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Otoyolda feci kaza! Lüks otomobil takla attı, yoldan çıktı!

Otoyolda feci kaza! Lüks otomobil takla attı, yoldan çıktı!

BOLU'da Anadolu Otoyolunun Gerede mevkisinde kontrolden çıkan lüks otomobil, takla atarak yolun dışına savruldu.

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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Çoğullu köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Necmettin K. idaresindeki AIDB31 yabancı plakalı otomobil Çoğullu köyü mevkinde kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yolda savrularak takla attı. Takla atan otomobil demir bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Necmettin K. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Sebahattin D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince Gerede İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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