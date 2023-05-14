BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü

Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde bir kişi, yürümekte zorlanan 90 yaşındaki annesi Çiçek Aktürk'ü sırtında taşıyarak sandık başına götürdü.

Abone ol

Akşar Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın, oy kullanmak için Akşar İlkokulu'na gitti. Okul merdivenlerini çıkmakta zorlanan kadını, oğlu Dursun Aktürk sırtında taşıyarak sandık başına ulaştırdı.

Aktürk, oy kullanan annesini tekrar sırtında taşıyarak okul merdivenlerinden indirdi.

Öte yandan Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alanlar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde ambulanslarla sandık başına götürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı:
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü
Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü
Bursa'da oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu
Bursa'da oy kullanmaya giden ailenin aracı tarlaya uçtu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu Ankara'da kullandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu Ankara'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
4 kişi hayatını kaybetti! Faciadan 10 dakika önce çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu
Gaziosmanpaşa'da okul önünde 500 metre oy kuyruğu oluştu
Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi
Seçimler için Türkiye'ye gelen Fransız vekil ilk uçakla geri gönderildi