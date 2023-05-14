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Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hakan Sabancı, oyunu dedesi Hacı Sabancı'nın Üsküdar'daki okulunda kullandı. Sosyal medya hesabından dedesinin fotoğrafını paylaşarak desteklediği cumhurbaşkanı adayını da ilan eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Sosyetenin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı da sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, dedesi Hacı Sabancı'nın okulunda oy kullandı.

"Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Instagram hesabından dedesiyle fotoğrafını paylaşarak oyunun rengini belli eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" diyerek cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti.

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