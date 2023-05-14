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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"

Türkiye seçim heyecanı yaşarken, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir uyarı geçildi. Sandıkların kapanmasının ardından "huzursuzluk" yaşanabileceği belirtilen uyarıda, enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceği bu nedenle Alman vatandaşlarının şehirde dolaşmaması gerektiği ifade edildi.

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60 milyonu aşkın vatandaşın oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla okulların bahçesinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz gelişmenin kayıtlara geçmediği seçim süreci ile ilgili Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir paylaşım yapıldı.

Konsolosluktan Alman vatandaşlarına yapılan uyarıda sandıkların kapanmasının ardından huzursuzluk yaşanabileceği iddia edildi. Enerji ve iletişim hatlarında da kesinti olabileceği öne sürülen uyarıda şehirde dolaşılmaması gerektiği belirtildi.

"Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz.

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