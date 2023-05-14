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Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu

Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu

Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için oy kullanmaya giderken, önceki seçimde olduğu gibi tarzıyla yine sosyal medyada konuşulmayı başardı.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ederken şarkıcı Hatice sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı Hatice, geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de oldukça şıktı.

Beyazlar içinde oyunu kullanan şarkıcı Hatice sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi.

"Demokrasi canlanacak"

Hatice paylaşımına "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız" notunu düştü.

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