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Park halindeki araçlara çarptı, meydan dayağı yedi! Dehşete düşüren anlar kamerada

ANTALYA’nın Serik ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarpan sürücü, araçların sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Serik ilçesi Belek turizm merkezinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir sürücü, iddiaya göre çarşı merkezinde aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarptı. Duruma öfkelenen araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.

Öfkesi yatışmayan araç sahipleri, sürücüye tekme tokat
saldırdı. Olay anı cep telefonu ile kaydedilirken, etraftaki vatandaşların araya girmesi ile kavga sona erdi.

Araç sahipleri sürücüden şikayetçi oldu.

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