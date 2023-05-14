BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de feci kaza! 3 araç çarpıştı, 3 kişi yola savruldu: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı

Kocaeli'de feci kaza! 3 araç çarpıştı, 3 kişi yola savruldu: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yola savruldu. 4 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.

Abone ol

Kaza, Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 41 AGS 975 plakalı otomobil, Ö.B.İ. idaresindeki 41 AJF 069 plakalı Tofaş marka hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 AJU 228 plakalı Ford marka otomobil kavşakta kazaya karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. O sırada tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri kazayı görünce araçtan inerek, yaralıların yardımına koştu.

Olay yerine 4 ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yola savrularak ağır yaralanan 3 kişi ile 41 AGS 975 plakalı otomobilde bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçların kullanılamaz hale geldiği ve hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gitmeden önce ziyaret etti! 'Bugün herkes hassas olmak zorunda'
Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gitmeden önce ziyaret etti! 'Bugün herkes hassas olmak zorunda'
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu
Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu
Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti
Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti
Park halindeki araçlara çarptı, meydan dayağı yedi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Park halindeki araçlara çarptı, meydan dayağı yedi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Nijerya'da güvenlik sorunlarıyla mücadele için 6 binden fazla asker istihdam edildi
Nijerya'da güvenlik sorunlarıyla mücadele için 6 binden fazla asker istihdam edildi
Emine Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' mesajı
Emine Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' mesajı
Kuvvet komutanları oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı
Kuvvet komutanları oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı
Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü
Erzurum'da bir kişi annesini sırtında taşıyarak oy kullanmaya götürdü
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdikten sonra desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı