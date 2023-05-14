BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da ilginç olay! Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı

Sakarya'da ilginç olay! Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde evde birinin kilitli kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ve eve camdan girmeye çalışın ekiplere, içerde bulunan yaşlı kadın zor anlar yaşattı.

Abone ol

Yalı Mahallesi 150. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ‘evde kilitli kalma’ ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye giderek, zemin katta bulunan eve camdan girmeye çalıştı.

Ekiplerin eve girmeye çalıştığını gören Gülçin Ö. isimli yaşlı kadın, kapıyı açmamakta direndi, kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine ise eve girmeden camdan müdahale etmelerini söyledi.

Yaşanan zorluk sonrasında kadın ekipler tarafından ikna edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Merkezi'nde yoğun seçim hazırlığı! Dev platform kuruldu
CHP Genel Merkezi'nde yoğun seçim hazırlığı! Dev platform kuruldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazırlanıyor
Köpeği önce sever gibi yaptı sonra acımasızca vurdu! Korkunç görüntüler: Sopanın ucu kırıldı!
Köpeği önce sever gibi yaptı sonra acımasızca vurdu! Korkunç görüntüler: Sopanın ucu kırıldı!
Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı
Kocaeli'de feci kaza! 3 araç çarpıştı, 3 kişi yola savruldu: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı
Kocaeli'de feci kaza! 3 araç çarpıştı, 3 kişi yola savruldu: İlk müdahaleyi yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı
Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gitmeden önce ziyaret etti! 'Bugün herkes hassas olmak zorunda'
Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gitmeden önce ziyaret etti! 'Bugün herkes hassas olmak zorunda'
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu akşam için provokatif uyarı! "Şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz"
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu
Hatice beyazlar içinde! Oy kullanmaya giderkenki tarzıyla yine konuşuldu
Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti
Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti
Park halindeki araçlara çarptı, meydan dayağı yedi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Park halindeki araçlara çarptı, meydan dayağı yedi! Dehşete düşüren anlar kamerada