CHP Genel Merkezi'nde yoğun seçim hazırlığı! Dev platform kuruldu

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona erecek oy verme işlemiyle birlikte sandıklar kapanacak. Seçim sonucunun açıklanmasıyla parti merkezlerinde çeşitli organizasyonlarla kutlama yapılacak. Seçimlerin yakından takip edileceği adreslerden biri CHP’deyse bu gece için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

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Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona erecek oy verme işlemiyle birlikte sandıklar kapanacak. Seçim sonucunun açıklanmasıyla parti merkezlerinde çeşitli organizasyonlarla kutlama yapılacak. Seçimlerin yakından takip edileceği adreslerden biri CHP’deyse bu gece için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

Merakla beklenen 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim için Türkiye sandık başında. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla siyasi partiler ve vatandaşlar kutlamalar için hazırlık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sandıkların kapanmasıyla başlayacak sürece hazırlanıyor. Partinin genel merkezinde büyük bölümü yabancı 500’ye yakın gazeteci akredite oldu. Güvenlik için de 100’e yakın ilave görevli hazır bekliyor.

Güvenlik önlemleri alınıyor

Genel merkezin bir katında seçim koordinasyon merkezi görevlileri çalışırken, bir diğer katta partinin avukatları sandıklardan gelen ihlallere ilişkin kriz masası oluşturdu. Parti binasında en az bin görevli çalışırken, görevlilerin bulunduğu katlara giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Millet ittifakı CHP'de toplanacak

CHP genel merkezinin ikinci katı millet ittifakı kurmaylarına ayrıldı. Buradaki büyük masada kurmaylar süreci yakından takip ederken, koordinasyon görevini de üstlenecekler. Millet ittifakı liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da süreci izlemek ve koordine etmek üzere CHP’nin genel merkezinde olacak.

Partinin genel merkezinin önündeki cadde araç ve yay trafiğine kapatılırken, buraya yurttaşların son durumu takip etmesi amacıyla büyük bir platform kuruldu.

Liderler konuşacak

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının sonuçların ardından konuşması için de platform ayarlandı. Parti genel merkezinin bahçesine de televizyon kanallarının süreci aktarması için platform kuruldu.

Genel merkez yetkililerinin aktardığına göre dış basından yoğun bir ilgi var. Seçimleri takip etmek üzere büyük bölümü yabancı 500’ye yakın gazeteci akredite oldu.

Gazetecilerin çalışmalarında ihtiyaç duydukları internette sorun çıkmaması için üç büyük GSM şirketinin seyyar baz istasyonları bölgeye konumlandırıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi de kablosuz bağlantı noktası kurarak kapasitenin artırılmasını sağladı.