Kolları olmayan engelli oyunu ağzıyla kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya giden iki kolunu kazada kaybeden 44 yaşındaki Bülent Bodur, oyunu kızının yardımıyla kullandı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya'nın Serik ilçesinde 1'i gezici olmak üzere 307 sandıkta 101 bin 575 seçmen sandığa gitti.

İki kolu da geçirdiği kaza nedeniyle ampute edilen Bülent Bodur, oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi.

Serik Kız Anadolu Meslek Lisesi'nde kızının yardımı ile oyunu kullanan Bülent Bodur, zarfı ağzıyla sandığa bıraktı.

İmzasını ise kollarının arasına aldığı kalemle atan Bodur, "Türkiye'ye, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. 1992 yılında elektrik çarpması sonucu 2 kolumu kaybettim. O gün bu gündür yaşıyorum. Önemli olan sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamaktır" dedi.