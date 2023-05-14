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Sandıklar kapanır kapanmaz paylaştı! Erdoğan: "Değerli dava ve yol arkadaşlarım..."

Sandıklar kapanır kapanmaz paylaştı! Erdoğan: "Değerli dava ve yol arkadaşlarım..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin saat 17:00 itibarıyla tamamlanmasının hemen ardından paylaşım yaparak "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

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