Seçime rekor katılım! Geçmiş seçimlerde oy kullanma oranı nasıldı?
Türkiye genelinde 64 milyon seçmenin katılımıyla oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde sandıklar saat 17.00 itibariyle kapanacak. Bu seçimlerde yurt dışında da rekor bir katılım yaşandı, peki geçmiş seçimlerde oy kullanma oranı nasıldı?
Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 64 milyon seçmen sandık başına gidiyor.
Seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı ve Meclis'e girecek 600 milletvekili belli olacak. Sandıklar 81 ilde aynı anda saat 17.00'de kapanacak ve oy sayımı başlayacak. Bu seçimlerde kaç kişinin oy kullandığı akşam saatlerinde belli olacak.
Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak.
Yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 498 seçmen olup, bu seçmenlerin 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak.