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Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını 583 puanla İsveç kazandı.

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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasını Ukrayna kazansa da Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yarışma, 2022 yılının ikincisi olan İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Dün yayınlanan Eurovision 2023 final gecesi geçen yılki yarışmanın birincisi olan Ukraynalı Kalush Orchestra grubu ile açılışı yaptı. Finalde yarışan ülkeler arasından İsveç 583 puanla 1’inci, Finlandiya 526 puanla 2’inci, İsrail ise 362 puanla 3’üncü oldu. Finalde en düşük puanı alan Almanya 18 puanla Eurovision finalini sonuncu olarak tamamladı.

Finalde 26 ülke yarıştı

Finalde yarışan 26 ülke arasında sırasıyla Avusturya, Portekiz, İsviçre, Polonya, Sırbistan, Fransa, Kıbrıs, İspanya, İsveç, Arnavutluk, İtalya, Estonya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Norveç, Almanya, Litvanya, İsrail, Slovenya, Hırvatistan, İngiltere yer aldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasaklamıştı. Rusya son iki yıldır Eurovision'a katılmıyor.

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