Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sandıkların başından ayrılmayın' uyarısı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sandık başındaki görevlilere seslenerek "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" çağrısında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan sandık başındaki görevlilere uyarıda bulundu. "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın." dedi ardından şunları ekledi:

"Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek"

"Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek."