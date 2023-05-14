BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı

SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Abone ol

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 01.03'te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, kalkıştan 8.5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "Just Read the Instructions"a iniş yaptı.

ABD’de gerçekleştirilen fırlatma, SpaceX'in 2023 yılında gerçekleştirdiği 31. uzay görevi olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Sivasspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması
Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e yükseldi
Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e yükseldi
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı
Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi
Aydın'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü
Aydın'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü
Trabzon Çaykara'daki Uzungöl, "çamur göl" oldu
Trabzon Çaykara'daki Uzungöl, "çamur göl" oldu
İşte seçimin bittiği ilk yer! Toplamda 13 kişi oy kullandı!
İşte seçimin bittiği ilk yer! Toplamda 13 kişi oy kullandı!
Merdivenden düşerek ölmüştü! Organlarıyla 3 kişiye umut oldu!
Merdivenden düşerek ölmüştü! Organlarıyla 3 kişiye umut oldu!
Uzmanlar uyarıyor: Her papatya şifalı değildir!
Uzmanlar uyarıyor: Her papatya şifalı değildir!