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HABER /  POLİTİKA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Saat 17:00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona ererken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Önemle duyurulur"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı ile ilgili, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur” dedi.

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