Fenerbahçe'ye Belçikalı forvet! Yönetim yıldız futbolcu için kolları sıvadı

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Divock Origi'yi kiralamaya çalışacak.

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Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Yaz transfer sezonunda kalitesinden şüphe edilmeyecek oyuncular ile eksik bölgelerini tamamlama niyetinde olan Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarına başladı.

Origi gündeme geldi

Joshua King'in performansını yeterli bulmayan Fenerbahçe yönetimi, hücum bölgesine İtalya'da Milan forması giyen Divock Origi ismini düşünüyor.

SABAH'ın haberine göre; Milan'da Rafael Leao, Olivier Giroud, Zlatan İbrahimovic ve Ante Rebic gibi isimler sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Belçikalı forvet ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

Çizme ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor.

Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan deneyimli golcü, Michy Batshuayi ile Belçika milli takımında da birlikte top koşturdu. Milan'da bu sezon 34 maça çıkan Origi, 2 gol 1 asistle oynadı.