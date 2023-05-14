Türkiye seçimini yaptı oylar sayılıyor! Sandıklar tek tek açıldı yurttan görüntülere bakın...
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TÜRKİYE seçimini yaptı. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla oyların sayımına geçildi. Yurdun dört bir yanında sandıkların açıldığı ilk anlara dair haber ajanslarına gelen görüntülere bakın...
Türkiye'de milyonlarca seçmen, sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye kararını verdi. Saat 17:00'de sandıklar kapanırken, oyların sayımına geçildi.
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Önce cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulaları sayılacak, ardından milletvekili seçiminin oy pusulalarının sayımına geçilecek.
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Türkiye'de sandıkların açıldığı ilk anlardan gelen görüntülere bakın...
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