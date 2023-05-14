RTÜK’ten seçim yasakları açıklaması! Sonuçların 21.00'den önce verilmesi...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" dedi.

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Türkiye, bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi ve seçim yasakları devreye girdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından seçim yasaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"YSK kararlarına göre, seçim sonuçlarının 21:00'den önce açıklanması seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha da erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece, seçim sonuçlarının yayınlanmaması kanuni bir zorunluluktur. Bu konunun önemle dikkate alınmasını rica ederim."