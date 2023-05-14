BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL

RTÜK’ten seçim yasakları açıklaması! Sonuçların 21.00'den önce verilmesi...

RTÜK’ten seçim yasakları açıklaması! Sonuçların 21.00'den önce verilmesi...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" dedi.

Abone ol

Türkiye, bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi ve seçim yasakları devreye girdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından seçim yasaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"YSK kararlarına göre, seçim sonuçlarının 21:00'den önce açıklanması seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha da erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece, seçim sonuçlarının yayınlanmaması kanuni bir zorunluluktur. Bu konunun önemle dikkate alınmasını rica ederim."

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın Nazilli’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Aydın Nazilli’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
AB, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
AB, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Fenerbahçe'ye Belçikalı forvet! Yönetim yıldız futbolcu için kolları sıvadı
Fenerbahçe'ye Belçikalı forvet! Yönetim yıldız futbolcu için kolları sıvadı
SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı
SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı
Sivasspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Sivasspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'seçim yasağı' açıklaması
Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e yükseldi
Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e yükseldi
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı
Demirtaş'tan çağrı: Şimdi oylara sahip çıkma zamanı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı bu yıl İsveç kazandı
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi
Aydın'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü
Aydın'da son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü