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Oylar nasıl sayılacak? Milyonların gözü kulağı seçim sonuçlarında

Oylar nasıl sayılacak? Milyonların gözü kulağı seçim sonuçlarında

Türkiye genelinde yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri saat 17.00’da sona erdi. Peki sandıktaki oylar nasıl sayılacak, hangi kurallara dikkat edilecek?

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Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan’ın yarıştığı seçimler için bugün saat 8.00’da başlayan seçimlerde sandıklar kapandı.

60 milyon yurttaşın oy kullandığı seçimde toplanan oylar nasıl sayılacak? Nelere dikkat edilecek? Yurttaşın yasal hakları neler?

İşte dikkat edilmesi gerekenler

- Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, sandıktan çıkan zarflar sandık başkanı tarafından yüksek sesle sayılır.

- Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarflar tespit edilir.

- Geçersiz zarflar ayrı bir yerde mühürlenerek muhafaza edilir.

- Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınır. Oyların sayılması bittiğinde bu tutanaklar imzalanıp bir torbaya konur ve kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi parti üyelerinden en az iki üye tarafından teslim edilir.

- Seçim sonuç tutanağının bir örneği siyasi parti üyelerine veya müşahitlere verilir, bir örneği de vatandaşların göreceği şekilde sınıf kapısına asılır.

-Yurttaşlar yasal olarak saat 17:00’dan sonra oy kullandığı sandığın oy sayım ve döküm işlemlerini takip etme hakkını kullanabilir.

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