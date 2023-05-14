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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Oyunu Adana'da kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'in oy kullandığı sandıktan en çok oy Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

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Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AKP Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.

Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı.

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