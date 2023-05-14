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TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık

TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık

TİP Genel Başkanı Baş, oy sayımına başlanmasıyla birlikte seçmenlere çağrıda bulundu.

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TİP Genel Başkanı Baş, oy sayımına başlanmasıyla birlikte seçmenlere çağrıda bulundu. Baş, "Biz kazandık" ifadelerini kullandığı paylaşımında "Sandıklara sahip çıkıyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından seçmenlere çağrıda bulundu. 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işleminin ardından sayımlar da başladı.

Erkan Baş da "Kazandığımızı korumak için ayaktayız" diyerek seçmenlere sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.

Emin olun, biz kazandık

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baş, şu ifadeleri kaydetti:

Sevgili dostlarım,

Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız.

Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz.

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