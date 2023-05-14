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YSK Başkanı Yener'den flaş yayın yasağı açıklaması!

YSK Başkanı Yener'den flaş yayın yasağı açıklaması!

YSK Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçimleri için açıklamalarda bulunarak yayın yasaklarının 18.30'da kalktığını duyurdu.

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YSK Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçimleri için açıklamalarda bulunarak yayın yasaklarının 18.30'da kalktığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

14 mayısta gerçekleşen seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır yasa gereği saat 16.59 vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy işlemi devam etmiş ve tüm işlemler sonuçlanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Saat 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.

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