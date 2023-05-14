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İlkay Gündoğan şov! Manchester City, Everton deplasmanında farklı kazandı

İlkay Gündoğan şov! Manchester City, Everton deplasmanında farklı kazandı

Lider Manchester City ile Premier Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

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İngiltere Premier Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Ligin 36. haftasında Everton ile Manchester City, Goodison Park’ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadelenin 37. dakikasında İlkay Gündoğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Erling Halaand ile bir gol daha bulan Manchester, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Manchester ekibinde 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan attığı golle farkı 3’e çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca, Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

İlkay’dan 2 gol 1 asist

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, son haftalarda takımını sırtlamaya devam ediyor. İlkay, Everton deplasmanında 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta oynadıkları Leeds United mücadelesinde de rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 85’e yükseltirken, Everton da 32 puanla 17. sırada kaldı. Manchester önümüzdeki hafta Chelsea’yi konuk edecek. Everton ise Wolverhampton deplasmanına çıkacak.

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