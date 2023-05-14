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HABER /  SEÇİM

ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti

ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti

CHP’ye yakınlığıyla bilinen ANKA'nın, seçim sonuçlarına ilişkin veri akışının çöktüğü öğrenildi.

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2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin hazırladığı seçim veri tabanı çökmüştü.

Aradan geçen 5 yılda ana muhalefet partisinde değişen hiçbir şey yok...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"İlk kez, tam 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz"

Seçim sistemine çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "İlk kez, tam 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerin ardından 14 Mayıs geldi çattı.

Vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandıktan sonra oyların sayılma işlemine geçildi.

CHP'ye yakın ANKA çöktü

Seçim sonuçlarını takip etmek için CHP'ye yakınlığıyla bilinen ANKA'da günlerdir süren çalışma çöp oldu.

Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte ANKA'nın sistemi çöktü.

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