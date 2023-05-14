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Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

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Sinan Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

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