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Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen hortumda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Yerel kaynaklara göre, eyaletin Rio Grande Valley bölgesinde dün etkili olan hortum can ve mal kaybına neden oldu.

Port Isabel Polis Departmanının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgeyi saatte yaklaşık 177 kilometre hızla vuran hortumun evlerde hasara yol açtığını, elektrik direklerini yıktığını kaydetti.

Yerel yetkililer, bölgede "afet" ilan ederken, sağanak ve şiddetli rüzgarla birlikte yeni hortum oluşma ihtimalinin bugün de devam edeceği uyarısında bulundu.

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