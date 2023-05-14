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CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"

CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendilerine ulaşan sonuçlara göre sürecin olumlu ilerlediğini belirten Öztrak, "Vatandaşlardan yapacağımız açıklamaları takip etmelerini istiyoruz. AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara tepki gösteren Faik Öztrak, AA'yı manipülasyon yapmakla suçladı. İşte Öztrak'ın açıklamaları...

Öztrak şunları söyledi:

"Sandıklar açılmaya başladı. Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor.

Sandık başındaki müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız."

Bizleri izlemeye devam edin, teşekkür ederim.

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