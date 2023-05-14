Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu

Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın, oy kabinine annesi Kıymet Albayrak ile birlikte girdiği tespit edildi. Avukatların söz konusu olayla ilgili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak, İstanbul’un Ümraniye'deki bir okulda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile birlikte oy kabinine girdi.

Halk Tv canlı yayınında konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ise şunları aktardı:

"Oy kabinine birlikte giriyorlar. Sandıktaki görevliler itiraz ediyor. Maalesef ama maalesef oy verme işlemi böyle gerçekleştiği için tutanak tutuluyor."

İleri Haber tarafından, tutanağın görüntüsü sosyal medyada yayımlandı.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Oy verme işlemi sırasında hiçbir bedensel ve ruhsal engeli bulunmamasına rağmen TC no'lu Kıymet Albayrak isimli seçmen oy kabinine TC no'lu Berat Albayrak ile girmiştir. YSK 135 no'lu genelge 19/2, 19/3, 24 ve 2b maddelerine aykırı olan söz konusu işleme karşı şikayetlerimizi sunar hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederiz."