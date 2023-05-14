BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu

Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu

Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın, oy kabinine annesi Kıymet Albayrak ile birlikte girdiği tespit edildi. Avukatların söz konusu olayla ilgili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak, İstanbul’un Ümraniye'deki bir okulda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile birlikte oy kabinine girdi.

Halk Tv canlı yayınında konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ise şunları aktardı: 

"Oy kabinine birlikte giriyorlar. Sandıktaki görevliler itiraz ediyor. Maalesef ama maalesef oy verme işlemi böyle gerçekleştiği için tutanak tutuluyor."

İleri Haber tarafından, tutanağın görüntüsü sosyal medyada yayımlandı.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Oy verme işlemi sırasında hiçbir bedensel ve ruhsal engeli bulunmamasına rağmen TC no'lu Kıymet Albayrak isimli seçmen oy kabinine TC no'lu Berat Albayrak ile girmiştir. YSK 135 no'lu genelge 19/2, 19/3, 24 ve 2b maddelerine aykırı olan söz konusu işleme karşı şikayetlerimizi sunar hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederiz." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti
Foto Galeri Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık
TİP Başkanı Erkan Baş'tan seçim açıklaması! Emin olun biz kazandık