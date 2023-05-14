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Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

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Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 21 kez Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. 1923’ten günümüze 12 Cumhurbaşkanı görev yaptı. İşte daha önceki seçimlerde sandık başında poz veren cumhurbaşkanları...

Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk.

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Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

 1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört kez cumhurbaşkanı seçildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

 Celal Bayar ise üç kez Cumhurbaşkanı oldu.

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Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti

 Cemal Gürsel

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