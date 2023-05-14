Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor! Kimler geldi, kimler geçti
|
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 21 kez Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. 1923’ten günümüze 12 Cumhurbaşkanı görev yaptı. İşte daha önceki seçimlerde sandık başında poz veren cumhurbaşkanları...
29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk.
112
1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört kez cumhurbaşkanı seçildi.
212
Celal Bayar ise üç kez Cumhurbaşkanı oldu.
312
Cemal Gürsel
412