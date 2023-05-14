BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik

Ukrayna'dan açıklama: Bahmut yönünde Rusların 10'dan fazla mevzisini ele geçirdik

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna askerlerinin bugün Bahmut çevresinin kuzey ve güneyinde Rus ordusunun 10'dan fazla mevzisini ele geçirdiğini bildirdi.

Abone ol

Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli çatışmaların devam ettiği Bahmut yönündeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde ilerlemeye devam ettiğini savunan Malyar, "Birliklerimiz bugün Bahmut çevresinin kuzey ve güneyinde 10'dan fazla düşman mevzisini ele geçirdi ve İvanivske civarında bir ormanın önemli bir alanını düşmanlardan temizledi. Farklı yerlerden düşman askerleri esir alındı." ifadesini kullandı.

Malyar, Bahmut şehrinde durumun çok ağır olduğunun altını çizerek, "Düşman tüm kuvvetlerini orada toplamış yoluna çıkan her şeyi yok ederek ilerlemeye çalışıyor. Şiddetli çatışmalar sürüyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
Canan Kaftancıoğlu AA'nın sonuçlarına itiraz etti İstanbul'daki ilk sonuçları açıkladı!
Canan Kaftancıoğlu AA'nın sonuçlarına itiraz etti İstanbul'daki ilk sonuçları açıkladı!
Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır
Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Uğuz: Sayım uzayabilir
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Uğuz: Sayım uzayabilir
3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti
3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kim aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kim aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...