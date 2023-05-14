Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kim aldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.