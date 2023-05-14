BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kim aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kim aldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
Seçim sandığı başında yaşandı! Eski bakan Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
ABD-Meksika sınırında binlerce kişi hâlâ bekliyor
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de rekor oy çıktı
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
CHP Sözücü Faik Öztrak'tan AA'ya şok suçlama! "Anadolu Ajansı son kez manipülasyon yapıyor"
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri ilk sonuçları...
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
Mostafa Mohamed, LGBT sembollü forma nedeniyle sahaya çıkmadı
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
14 Mayıs seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ajanslardan gelen son oy oranları! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Seçim sonuçları geliyor! Sinan Oğan'ın sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Teksas'ta hortum faciası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
ANKA'nın seçim sistemi çöktü! CHP seçmeni oradan takip edecekti
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
Sinan Oğan'dan flaş seçim sayımı açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı